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Uzmanı inmeyi önlemenin yolunu açıkladı

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Kadir Sağdıç, halk arasında felç olarak bilinen inme ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:11
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İnmeyi önlemenin yolu

Uzmanı inmeyi önlemenin yolunu açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Kadir Sağdıç, halk arasında felç olarak bilinen inmenin, cerrahide uygulanan eversiyon tekniği ile önlenebilir olduğunu ve vücutta oluşturduğu hasarı da en aza indirebileceğini ifade etti.

İnme tedavisinde hastaların belirti veren ve vermeyen olarak iki guruba ayrıldığını aktaran Op. Dr. Sağdıç, dünyada tercih edilen tedavi seçeneğin cerrahi olduğunu söyledi.

Cerrahi tedavide eversiyon tekniğin faydalarından bahseden Op. Dr. Sağdıç, “Eversiyon, zor bir teknik olmasına rağmen açıklığı uzun olan ve hastaya daha az zarar veren tekniktir. Semtomatik tedavide damardaki darlık yüzde 80 ve üzeriyse bu her an tıkanabilecek demektir. Bu gibi durumda hemen ameliyat ediyoruz ve tamamıyla önlemiş oluyoruz. Eğer hastanın güç kaybı, konuşma bozukluğu, yüzde düşme, kaş ve gözde seğrilme gibi felç belirtileri var ise, eversiyon tekniği kullanarak yaptığımız cerrahi tedavide tamamıyla felci önlüyoruz ve felçten dolayı meydana gelen hasarı da en aza indirmiş oluyoruz” dedi.

Felç şiddetinin beyne giden pıhtının oluşturduğu tahribata göre farklılık gösterdiğine işaret eden Sağdıç, “Bunları önlemenin tek bir yolu var. Kalp ve damar sağlığını etkileyen faktörlerin yanı sıra, hipertansiyon şeker, diyabet hastalığı gibi hastalıklardan kaçınmak ya da varsa bunların tedavisini yaptırmak gerekiyor” diye konuştu.

Sağdıç, kol ve bacaklardaki damar tıkanıklığının zamanında tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle şeker hastalarının ayak sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. En ufak morarma ve ya da yarada hemen damar doktoruna görünmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Cerrahi yöntemde, suni damar kullanmamaya özen gösterdiklerini de aktaran Sağdıç, gerçek damar kullanarak hastanın tedavi edildiğini ve 3-4 yıllık bir süre damar yolunun açık kalabileceğini söyledi.

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