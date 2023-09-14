İnşaat çalışması sırasında bina kaydı

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında dün hafriyat alımı yapıldığı esnada yan tarafta bulunan binanın kaydığı fark edildi.

Yanındaki apartman ile bitişik olan binanın yaklaşık 10 cm ayrılması nedeniyle vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı daireleri ve bir işyerini mühürleyerek girişleri yasaklarken inşaat çalışması da durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara giriş yapılmasını engellemek için demir bariyerlerle güvenli alan oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.