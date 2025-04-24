İnşaat çeliği yedi ayın dibini gördü

Çin’de inşaat çeliği vadeli fiyatları, ton başına 3.040 yuan seviyelerine gerileyerek 22 Nisan'da ulaştığı 3.017 yuan ile son yedi ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Talep belirsizliği ve yüksek arz bu düşüşte etkili olurken, ABD ile Çin arasında ticaret gerilimi de fiyatları olumsuz etkiliyor.

ABD yönetimi, Çin’e karşı uygulanan yüksek tarifeleri sürdüreceğine dair net bir mesaj vermedi. Ancak hem Washington hem de Pekin, tarifelerin azaltılmasına yönelik müzakerelerin başlamadığını açıkça belirtti. Bu durum, küresel inşaat çeliği talebinde toparlanma umutlarını azaltıyor.

Çin'de konut talebinin zayıf kalması, emlak fiyatlarındaki düşüş riskini artırıyor. Borç yükü altındaki inşaat firmalarının iflas riski de çelik talebini baskılamaya devam ediyor. Çin yönetimi daha önce çelik sektöründe kapasite azaltımını gündeme getirse de mart ayında ülkenin ham çelik üretimi yüzde 3.6 artarak 93 milyon tona ulaştı.

Çin’de artan üretim ve süren küresel ticaret gerilimleri, inşaat çeliği fiyatlarını aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Küresel yatırımcılar kısa vadede fiyatlarda net bir toparlanma beklemiyor.