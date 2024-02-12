İnşaat devi iflas etti. Dev anıtın yapımından sorumluydu

Kaynak: Artı49
İnşaat devi iflas etti. Dev anıtın yapımından sorumluydu
Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk’ü etkileyen iflas dalgası durmuyor. Berlin’in merkezindeki dev Birlik Anıtı projesinin çelik konstrüksiyon işini üstlenen Heinrich Rohlfing şirketi iflas ettiğini açıkladı.

Dünya genelindeki ekonomik kriz, çözümsüz bir hal aldı. Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla başlayan iflaslar, bitmek bilmeyen bir hal aldı. Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin arasındaki savaşlar, şirketlerin iflasını küresel bir boyuta taşıdı. Ekonomik kriz, dünya devlerini de zora soktu.

Bu sefer de inşaat sektöründen iflas haberi geldi. Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk’ü ilgilendiren iflas dalgası, son bulmuyor. Berlin’in merkezindeki dev Birlik Anıtı projesinin çelik konstrüksiyon işini yürüten Heinrich Rohlfing şirketi, iflasını duyurdu. Bu haber, Perşembe günü Bielefeld’deki yetkili mahkeme tarafından paylaşıldı.

ANITIN TAMAMLANMASI ZORU GİREBİLİR

Yapımı yıllardır tartışılan anıt, Humboldt Forumu ve eski Doğu Almanya Devlet Konseyi binasının yanında, Berlin’in merkezindeki eski Kaiser Wilhelm Ulusal Anıtı’nın yerine inşa ediliyor. Federal Meclis’in 2007’de onay verdiği bu yapının maliyeti, başlangıçta yaklaşık 10 milyon Euro olarak hesaplanmıştı.

Ancak inşaatın gecikmesi ve diğer sebeplerle maliyetler yükseldi. Şimdilerde yaklaşık 17.8 milyon Euro’yu bulan maliyet, projenin bitiş tarihini ve uygulama aşamasını olumsuz etkiledi. Bu durum, anıtın tamamlanmasıyla ilgili zorlukları daha da arttırırken, projenin geleceğiyle ilgili soru işaretleri de yarattı.

İflas süreci, anıtın inşası ve bitirilmesiyle ilgili daha fazla belirsizlik yaratabilir ve projenin seyrinde yeni tartışmalara yol açabilir.

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