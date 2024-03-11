İnşaat iskelesi çöktü. 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İnşaat iskelesi çöktü. 2 kişi yaralandı
Mardin'de yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi aniden çöktü. Kazada 2 işçinin yaralandığı kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskelenin aniden çöktüğü belirtildi.

Söz konusu çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü.

Yaşanan kazada 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Mardin'de bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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