İnşaat maliyet endeksi yüzde 46,35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024’e ait İnşaat Maliyet Endeksi verilerini duyurdu. Verilere göre, Temmuz ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,91 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 oranında yükseldi.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSİ:

Malzeme endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 2,12, yıllık yüzde 41,01 artış gösterdi.

İşçilik endeksi ise aylık yüzde 1,49, yıllık yüzde 58,40 oranında artış yaşadı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ:

Bina inşaatı maliyet endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış gösterdi. Yıllık artış oranı ise yüzde 46,78 oldu.

Malzeme endeksi, aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 41,82 artarken, işçilik endeksi aylık yüzde 1,24, yıllık yüzde 57,38 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ:

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 3,14, yıllık yüzde 45,01 artış yaşadı.

Malzeme endeksi, aylık yüzde 3,47, yıllık yüzde 38,58 artış kaydederken, işçilik endeksi aylık yüzde 2,40, yıllık yüzde 62,18 oranında arttı.

TÜİK'in verilerine göre, inşaat sektöründe malzeme ve işçilik maliyetlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu durum, inşaat projelerinin maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.