İnşaat maliyet enflasyonu eylülde yüzde 2,46 arttı

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 67,93 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
İnşaat maliyet enflasyonu eylülde yüzde 2,46 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,15, işçilik endeksi yüzde 114,05 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 yükseldi. Eylülde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26, işçilik endeksi yüzde 113,93 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09, işçilik endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27, işçilik endeksi yüzde 114,5 artış gösterdi.

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