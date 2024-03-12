İnşaat maliyetleri arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya oranla %15,70 artarken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %67,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,13 yükselirken, işçilik endeksi %41,95 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,29 artışla, işçilik endeksi %103,46 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %66,90 ARTTI, AYLIK %15,92 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %15,92 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,90 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,82 artarken, işçilik endeksi %42,35 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,58 artış gösterirken, işçilik endeksi %102,88 yükseliş kaydetti.