İnşaat maliyetleri arttı

Kaynak: bigpara.hürriyet
İnşaat maliyetleri arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 arttı, aylık yüzde 15,70 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya oranla %15,70 artarken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %67,87 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,13 yükselirken, işçilik endeksi %41,95 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,29 artışla, işçilik endeksi %103,46 artış kaydetti.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %66,90 ARTTI, AYLIK %15,92 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %15,92 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,90 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,82 artarken, işçilik endeksi %42,35 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,58 artış gösterirken, işçilik endeksi %102,88 yükseliş kaydetti.

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