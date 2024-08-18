İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'ün katından düşerek ağır şekilde yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 677 sokak üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Alınan bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalışan Sezai Altındağ (30) isimli işçi, henüz öğrenilemeyen bir sebeple dengesini yitirerek metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirdi. Kısa süre içerisinde olay yaşandığı inşaat bölgesine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Altındağ'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Altındağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altındağ'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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