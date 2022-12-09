9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Mustafa Kemal İlboğazlı (39), hayatını kaybetti

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 22:26
Takip Et

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kemal İlboğazlı, çalıştığı inşaatta dolaşırken asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan iş arkadaşları, İlboğazlı’yı yerde hareketsiz yatar halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılan İlboğazlı’nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İlboğazlı’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
2
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
3
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
4
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
5
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
6
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
7
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.