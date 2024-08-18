İnşaatta asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnşaatta asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu bölgesinde meydana gelen bir inşaat kazasında, 19 yaşındaki bir genç asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında akşam saatlerinde gerçekleşen talihsiz olayda, Muhammet Ali Kılıç isimli genç, elektrik tesisatı çalışmaları sırasında dengesini kaybetti ve asansör şaftına düştü. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden acil servis, polis ve itfaiye ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Kılıç'ın bedeni adli tıp incelemesi için Ankara'ya gönderildi. Fevziye Mahallesi Muhtarı Necmettin Kılıç'ın oğlu olduğu anlaşılan Muhammet Ali Kılıç için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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