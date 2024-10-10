İnşaatta enflasyon arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan inşaat enflasyonu açıklaması...İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde41,54, aylık ise yüzde1,18 arttış gösterdi.



İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde,18 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde56,86 arttı.



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,95 ARTTI, AYLIK YÜZDE1,38 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR MALİYET ENDEKSİ YILLIK yüzde 37,13 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,52 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,23 arttı, işçilik endeksi yüzde1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,83 arttı, işçilik endeksi yüzde60,49 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Ağustos 2024