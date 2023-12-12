İnşaatta enflasyon yıllık yüzde 65'i geçti

Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet enflasyonu karamlarını açıkladı. Buna göre İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 65,93 arttı

KAYNAK: AA
İnşaatta enflasyon yıllık yüzde 65'i geçti

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,2, yıllık bazda yüzde 65,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,43, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 yükseldi. Ekimde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28, işçilik endeksi yüzde 113,31 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,3, işçilik endeksi yüzde 114,04 artış gösterdi.

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