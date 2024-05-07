İnşaatta vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
İnşaatta vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Avcılar’da inşaat çalışması sırasında toprağın çökmesi sonucu vinç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde inşaat çalışması esnasında vincin tekerlerinden birinin altında bulunan toprakta çökme meydana geldi.

Çökmenin nedeniyle vinç yana doğru devrilirken, vincin bir kısmı da park halindeki aracın üstüne düştü.

Olay sırasında aracın yanında bulunan bir adam ve kız vincin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olayda çökme nedeniyle yere düşen ve yaralanan bir inşaat çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Vinç başka bir vinçle yardımıyla çöktüğü yerden kaldırıldı.

Öte yandan vincin otomobilin üzerine düştüğü anlar ise sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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