İnşaatta vinç terörü: 3 ölü

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir site inşaatında 8 işçinin üzerinde çalıştığı vinç devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen kazada 35-50 yaşları arasındaki 3 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Kazadan bir önceki gün vinçte teknik bir sorun olması nedeniyle işçilere alana yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldığı ancak sonraki gün çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

İşçi sendikası kazanın iş güvenliği ihlalinden kaynaklandığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)