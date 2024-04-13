İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afgan kadınlara yönelik sporda şiddet raporunu yayınladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı rapor, BM Genel Kuruluna Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü takdim etti.

Raporda Afganistan'ın yanı sıra Mali ve Haiti'de kadınlara yönelik şiddetin yanı sıra Japonya'da çocukların sporda istismarı ve kadın sporcuların cinsiyet testine tabi tutulması da ele alınıyor.

HRW'nin raporu kadınların spora erişimindeki mahrumiyete odaklanıyor. Rapor, Afganistan'daki durumun bazı kadın sporcuları saklanmaya ittiğini ve Taliban korkusu nedeniyle madalyalar ve spor kıyafetleri de dahil olmak üzere spor faaliyetlerine ilişkin kanıtları yok etmeye zorlandıklarının altını çiziyor.

Sürgündeki bazı Afgan kadın sporcular, Afganistan'da kadınların uluslararası müsabakalara katılımının yasaklanmasını protesto etmek amacıyla Afganistan'ı temsilen uluslararası müsabakalarda yarışmak isteklerini dillendiriyorlar.

Afganistan Olimpiyat Komitesi'ni denetleyen Taliban, kadın sporcuların ülkeyi temsil etmesini yasaklıyor. HRW, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin fonlarıyla desteklenen Afganistan Olimpiyat Komitesi'ne, kadınların spora katılımına izin vermeyi reddettiği için yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.

Afganistan Olimpiyat Komitesi, 1999-2003 yılları arasında kadın sporlarına uyguladığı yasak nedeniyle yaptırımlarla karşılaşmış ve bunun sonucunda Afgan takımları uluslararası etkinliklerinden dışlanmıştı.

HRW'nin raporu ayrıca, önceki yönetim döneminde spor alanında Afgan kadınlara yönelik ciddi bir şiddet olayına da dikkat çekiyor. The Guardian 2019 yılında, Afganistan Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Keramuddin Kerim'in kadın sporculara yönelik cinsel tacizini haberleştirmişti. Her ne kadar bu haberden bir gün bile geçmeden Afganistan Başsavcısı, Kerim hakkında tutuklama emri çıkarmışsa da hiçbir zaman tutuklanmadı. Diğer taraftan FIFA da Kerim'in Afgan kadın futbolculara yönelik cinsel taciz ve kötü muameleden suçlu bularak 1.000.000 dolar para cezası vermiş ve futbolla ilgili faaliyetlere katılmasını kalıcı olarak yasaklamıştı.

Taliban şu ana kadar Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı hakkındaki cinsel taciz iddialarını ele almak için herhangi bir yasal işlem başlatmadı.