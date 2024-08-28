İnsan kaçakçılarından şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem: Kaçaklar kamyonetin öyle bir yerinden çıktı ki...

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı.

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’a çıkış yapmak üzere Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’na gelen Makedonya uyruklu D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine arama yapıldı.

ÖZEL BÖLME YAPTIRILMIŞ

Yapılan aramada, kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

BÖYLESİNE İLK KEZ RASTLANILDI

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 kaçak yakalanırken, yetkililer, ülkede kaçakçılık suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını belirttiler.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemleri sonrasında daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 5 kaçağın ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.