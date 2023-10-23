İnsan yiyen dev anakonda yakalandı. Köpek gibi başından bağlandı

Hindistan'a bir çiftlikte insan yediği iddia edilen anakonda uzun uğraşlar sonunda yakalandı. Köylüler dev yılanı başına ip geçirerek yakaladı. Yılanın ipi koparmak için yaptığı hamleler yılanın gücünü de gözler önüne serdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnsan yiyen dev anakonda yakalandı. Köpek gibi başından bağlandı

Editör: Osmancan EROK

Hindistan'da aç kalan dev bir anakonda bir çiftliğe geldi. İnsan yediği ileri sürülen dev anakondayı fark eden bir köylü çığlıklar atarak yardım istedi.

Bağrış sesini duyan tüm köylüler dev yılanın olduğu yere yığıldı. Devasa yılan kimseyi umursamadan ilerlerken, köylüler iple onu yakalamaya çalıştı.

Köylüler büyük uğraş sonucu yılanı bir ağılın önünde başını ip geçirip çitlere bağladı. Yılanın kurtulmak için yaptığı hamleler görenlerin panik yaşamasına neden oldu. O onları ise bir köylü cep telefonunun kamarası ile kayıt altına aldı.

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