İnsan yiyen dev anakonda yakalandı. Köpek gibi başından bağlandı

Editör: Osmancan EROK

Hindistan'da aç kalan dev bir anakonda bir çiftliğe geldi. İnsan yediği ileri sürülen dev anakondayı fark eden bir köylü çığlıklar atarak yardım istedi.

Bağrış sesini duyan tüm köylüler dev yılanın olduğu yere yığıldı. Devasa yılan kimseyi umursamadan ilerlerken, köylüler iple onu yakalamaya çalıştı.

Köylüler büyük uğraş sonucu yılanı bir ağılın önünde başını ip geçirip çitlere bağladı. Yılanın kurtulmak için yaptığı hamleler görenlerin panik yaşamasına neden oldu. O onları ise bir köylü cep telefonunun kamarası ile kayıt altına aldı.