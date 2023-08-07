İnsan zannedilen ayının yeni görüntüleri yayınlandı

Editör: Osmancan Erok

Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesinde bir ayının insan gibi ayakta durduğu görüntüler gündem olmuştu.

Videoda, güneş ayısının, kafesinin kenarında dimdik durduğu, pençelerini yanında tuttuğu ve görünüşe göre hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini gözlemlediği görülüyordu.

Postür olarak insanı andıran ayının yeni görüntüleri de yayınlandı.

Daha yakından çekilen görüntülerde ise güneş ayısının ayaktayken insana olan benzerliği daha net anlaşılıyor.

KİMSE İNANMAMIŞTI

Öte yandan bazıları ayıların kostüm giymiş insanlar olduğunu iddia etmişti.

Hangzhou Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Angela" adlı bir güneş ayısının bakış açısından yazdıkları açıklamada, insanların bu türü "anlamadıklarını" belirtti.

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ben güneş ayısı Angela. Dün işten sonra hayvanat bahçesi müdüründen bir telefon aldım ve tembellik edip etmediğimi, bugün işe gitmeyip yerime geçecek bir insan bulup bulmadığımı sordu. Herkese bir kez daha yinelemek isterim ki ben bir güneş ayısıyım. Siyah ayı değil, köpek değil, bir güneş ayısı!

GÜNEŞ AYISI

Güneş Ayısını ilginç kılan, ayı ailesi içerisinde en küçük bireyler olmalarıdır. Yaklaşık 1.2 metre uzunluğundadırlar ve bu sebeple genellikle "ayı köpeği" olarak bilinirler.

5 santimetrelik bir kuyrukları ve ortalama bir insandan bile hafif olarak, 65 kilogram ağırlıkları vardır. Erkekler dişilerden biraz daha büyük olabilir.