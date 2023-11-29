İnsanlar ağaçlara tutundu emekleyerek yürüyebildi. Bursa'yı fırtına vurdu

Fırtınadan insanlar yürüyemedi. Yere düşenler sürüklendi. Park halindeki motosikleti devrilen sürücü adım bile atamadı. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtınada yere düşen kadın ise rüzgarda sürüklendi ancak emekleyerek, yürüyebildi. İşte o anlar.

KAYNAK: İHA
İnsanlar ağaçlara tutundu emekleyerek yürüyebildi. Bursa'yı fırtına vurdu

Lodos fırtınası Bursa'yı öyle bir vurduk ki, o fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Park halindeki motosiklet devrildi. Sürücü motosikletin yanına gitmek şöyle dursun adım bile atamadı, uçmamak için büyük çaba sarfetti. Yere düşen kadın ise lodosun etkisiyle yerde sürüklendi.

Bursa'yı etkisi alan ve hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle motosikleti devrilen genç ve ona
Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı. Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaştı.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bir motosikletli fırtınada kontrolü kaybedip aracıyla yere düştü. Onu gören diğer motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yardıma koşmak istese de ayakta durmakta güçlük çektiler.
Hemen bu kazanın 100 metre üzerinde Gökdere Vadisi'nde de fırtına sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İki kişi birbirine ve ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı, bir genç ise köprü altında emekleyerek kendisini korudu.
Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde geri dönüşüm giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. Dolabın cadde üzerinde seyretmesi bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Valilik, fırtınanın etkisinin bugün 15.00'e kadar süreceğini açıkladı.

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