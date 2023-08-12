İnsanlar deliriyor mu? Her iki kişiden birinde görülüyor

Her iki kişiden birinin zihinsel sağlık sorunu yaşadığının ortaya çıkması korkuttu.

İnsanlar deliriyor mu? Her iki kişiden birinde görülüyor

Editör: Ali Öncü

Dünya Sağlık Örgütü’nün 29 ülkeden 156 bin yetişkinin incelendiği yirmi yıllık araştırmalarına dayanan bir çalışma korkuttu.

Bu çalışmaya göre; Her iki kişiden birinin, yaşlanıncaya kadar en az bir akıl sağlığı sorunu yaşayabileceği öngörülüyor ki bu oran, her sekiz kişide bir olan 2019 tahminlerinin oldukça üzerinde olduğu bildirildi.

Araştırma göre; dünya nüfusunun yarısının 75 yaşına kadar depresyon veya anksiyete gibi bir zihinsel sağlık sorununa sahip olabileceğini iddia edildi.

AKIL SAĞLIK BOZUKLUĞU NEDİR?

Akıl sağlığı bozuklukları olarak da adlandırılan akıl hastalığı, ruh halinizi, düşüncenizi ve davranışınızı etkileyen çok çeşitli akıl sağlığı koşullarını ifade eder.

Akıl hastalığına örnek olarak depresyon, kaygı bozuklukları, şizofreni, yeme bozuklukları ve bağımlılık davranışları verilebilir.

ZİHİN SAĞLIĞI NEDİR?

Zihin sağlığının önemini, bizi, hayatımızı, sevdiklerimizi, kararlarımızı ve geleceğimizi nasıl etkilediğini sık sık dile getiririz. Peki sürekli bahsettiğimiz ve çok önemsediğimi zihin sağlığı nedir?

Zihin sağlığı, bilişsel, davranışsal ve duygusal olarak iyi olmak, iyi hissetmektir. Zihinsel sağlığı yerinde tanımı bazen de spesifik bir zihinsel rahatsızlığa sahip olmamayı belirtmek için kullanılır.

Zihin sağlığımızın iyi olması en az fiziksel sağlığımız kadar önemlidir. Çünkü sağlıklı olmak ve iyi hissetmek bütünsel bir şeydir. Zihinsel sağlığın iyi olması, yaşadığımız sorunları, durumları ve hatta sağlık sorunlarını atlatmada bize avantaj sağlar.

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