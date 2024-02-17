İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir?

Boy uzunluğu, genetik faktörlerin yanı sıra, beslenme kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyi gibi çevresel faktörlerden de etkilenir. Son yüzyılda, gıda, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılması sayesinde, ortalama boy uzunluğu artmıştır.

Bununla birlikte, yaşlanmayla birlikte boy ve vücut küçülmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Boyumuzun kısalmasının yaygın nedenleri şunlardır:

Disk dejenerasyonu

Omurgayı oluşturan omurların arasında yer alan diskler, zaman içinde aşınabilir veya sıvı kaybedebilirler. Bu, omurların birbirine yakınlaşmasına ve omurga uzunluğunun azalmasına sebep olabilir.

Kemik erimesi

Yaşlanmayla birlikte, kemik yoğunluğu düşer. Bu, omurların daha kolay kırılmasına ve çökmelerine neden olabilir.

Eğriliklerin artması

Yaşlanmayla birlikte, omurgada eğrilikler (örneğin, kamburluk) daha fazla görülebilir. Bu eğrilikler, boy kaybına neden olabilir.

Yaşlanmanın etkisiyle, fiziksel olarak küçüldüğümüz bir gerçektir. Özellikle 40 yaşından sonra, kemik ve kas dokumuzun zayıflaması nedeniyle, boyumuzdan yaklaşık bir santimetre, yarım inç kadar kaybederiz. Bu durum kadınlarda, menopoz sonrasında daha belirgin olabilir.

Boy uzunluğumuz, genetik faktörlerin yanında, beslenme durumumuz ve fiziksel aktivite seviyemiz gibi çevresel faktörlerden de etkilenir. Son yüzyılda, gıda, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sayesinde, ortalama boy uzunluğu artmıştır.

Ancak, yaşlanmayla birlikte boy ve vücut küçülmesini tamamen durdurmak mümkün değildir.

Boyumuzun kısalmasının yaygın nedenleri şunlardır:

Disk hasarı

Omurgamızı oluşturan omurların arasında bulunan diskler, zaman içinde yıpranabilir veya sıvı kaybedebilirler. Bu, omurların birbirine yakınlaşmasına ve omurga uzunluğunun azalmasına sebep olabilir.

Kas erimesi

Yaşlanmayla birlikte, kas kütlemiz azalabilir ve kaslarımız zayıflayabilir. Bu, omurgamızın desteklenmesi için gerekli olan kas gücünün azalmasına neden olabilir.

Yerçekimi baskısı

Yerçekimi, vücudumuzu aşağı doğru çeker ve omurgamızın disklerini sıkıştırır. Uzun süre boyunca yerçekimine maruz kalmak, omurgamızın yavaşça sıkışmasına ve boyumuzun kısalmasına yol açabilir.

Peki, bunu en aza indirmek için neler yapılabilir?

(elbette çoğu doktor kontrolünde olmak kaydıyla )

Sağlıklı beslenmek

Dengeli bir beslenme, kemik sağlığımızı korumaya yardımcı olabilir. Özellikle kalsiyum ve d vitamini gibi kemik sağlığı için önemli olan besin öğelerini yeterli miktarda almalıyız. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve badem gibi besinlerden bu besin öğelerini alabiliriz.

Egzersiz yapmak

Düzenli egzersiz yapmak, kas kütlemiz ve kemik yoğunluğumuzun korunmasına yardımcı olabilir. Ağırlık kaldırma egzersizleri, kemiklerimizi güçlendirebilir ve omurga sağlığımızı destekleyebilir.

Sigara ve alkolü azaltmak

Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, kemik sağlığımıza zarar verebilir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak veya azaltmanın önemli o lduğu bildirildi.

Duruşumuza dikkat etmek

Doğru duruşu ve postürü sağlamak, omurgamızın daha iyi çalışmasına ve boy kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kalsiyum takviyeleri

Kalsiyum alımımıza yardımcı olmak için doktorumuzun önerileri doğrultusunda kalsiyum takviyeleri kullanabiliriz, ancak bu takviyeleri doktor kontrolünde kullanmalıyız.

Düzenli sağlık kontrolleri

Kemik sağlığımızı takip etmek için düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Doktor, kemik yoğunluğu testleri ve diğer gerekli testleri yaparak kemik sağlığımızı değerlendirebilir.

D vitamini

D vitamini, kalsiyumun emilimine yardımcı olur. Güneş ışığına çıkmak, d vitamini üretimini artırabilir. Yetersiz d vitamini durumunda, doktorumuzun önerileri doğrultusunda takviyeler kullanabiliriz.

Kemik sağlığına uygun diyet

Kemik sağlığımızı destekleyen bir diyet planı hazırlayabiliriz. Bu plan, yüksek kalsiyum ve d vitamini içeren besinleri kapsayabilir.