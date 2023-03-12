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İnsanların IQ seviyesi düşmeye başladı. İlginç araştırma

1932’den bu yana her on yılda yaklaşık 3-5 puan artan ve 'Flynn etkisi' diye adlandırılan IQ gelişimi ilk kez geriledi. ABD’deki veriler 18-22 yaş grubunda daha az eğitimli kişilerde IQ düzeylerinin düştüğünü gösterdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 17:15
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İnsanların IQ seviyesi düşüyor

İnsanların IQ seviyesi düşmeye başladı. İlginç araştırma
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Northwestern Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, ABD’de on yıllardır ilk kez IQ puanlarının düştüğünü ortaya çıkardı.

Intelligence dergisinde bu ay yayınlanan araştırma, özellikle 18-22 yaş grubunda daha az eğitimli kişilerde IQ düzeylerinin düştüğünü kanıtladı. Araştırmacılar, ‘Flynn etkisinin’ (nesiller boyunca IQ puanlarındaki istikrarlı artış) ABD’de 2006’dan 2018’e değişip değişmediğini belirlemek için işe koyuldu.

1932'DEN BERİ ARTIYORDU

Araştırmacılar, 1932’den bu yana, ortalama IQ puanlarının her on yılda yaklaşık üç ila beş puan arttığını açıkladı. Bununla birlikte Amerikalı araştırmacılar çalışmalarında, 2006’dan 2018’e kadar ABD’li yetişkinler tarafından çevrimiçi olarak tamamlanan yaklaşık 400.000 IQ testine ve 2011’den 2018’e kadar Uluslararası Bilişsel Yetenek Kaynağından (ICAR) alınan verilere baktılar.

Her iki testten elde edilen verileri birbirleriyle karşılaştırdılar. Bulgular, bu testlerin her ikisinde de ters bir Flynn etkisinin olduğunu, yani IQ puanlarının yükselmediğini, düştüğünü gösterdi. Ayrıca son dönemde farklı ülkelerde yapılan araştırmalar da insanların IQ’sunun düştüğünü ortaya koyuyor.

SONUÇLAR TARTIŞMA YARATTI

Finlandiya’da yapılan bir çalışmada 1997-2009 arasında Finlerin IQ’sünde 2 puanlık bir düşüş olduğu belirlenmişti. Fransa’da da IQ oranları 1999-2009 arasında 3,8 puanlık düşüş yaşamıştı.

Pandemi döneminde birçok ülkede eğitime ara verilmesi çocuklarda bilişsel yeteneklerin gerilemesine yol açtı. İngiltere, Norveç, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde de benzer sonuçlar tartışma yaratıyor. Almanya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi.

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