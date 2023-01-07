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İnsanların neden gözleri kapalı öpüştüğü belli oldu

Psikologlara göre beyin öpüşürken aynı anda iki şeye odaklanamadığı için insanların gözleri kapalı seviştiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:05
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İnsanların neden gözleri kapalı öpüşür?

İnsanların neden gözleri kapalı öpüştüğü belli oldu
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Öpüşmek sevgimizi göstermenin yollarından biri olduğu biliniyor. Pek çok kişi sevgisini bu şekilde ifade ettiği vurgulandı. Dünyada kırılan en uzun öpücük rekoru ise 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye sürdüğü bildirildi.

Çiftin bu kadar uzun süre dayanmayı nasıl başardığını bilmesek de, bir noktada hepimizin merak ettiği o sorunun cevabı belli oldu. İnsanlar neden gözleri kapalı öpüşür? İşte detaylar…

NEDEN GÖZLERİ KAPALI ÖPÜŞÜLÜR?

Psikologlara göre beyin öpüşürken aynı anda iki şeye odaklanamaz. Yani beyni öperken gözlerin aldığı sinyallere dikkat etmeniz gerekiyorsa bu iş zorlaşıyor. Bu, beynin duyum sürecine müdahale eder. Bu da gözlerin kapanmasına neden olur.

RAHATLATICI ETKİSİ 

Beş duyunuzdan biri bloke olduğunda, diğer duyular işlev olarak yükselir. Bu nedenle kapalı gözler rahatlamamıza izin verir ve bu, o tatlı anın duygu seline kapılmamızı sağlar.

Açık gözlerin bu kadar yakın mesafeden dakikalarca doğrudan sana bakması garip ve ürkütücü olacaktır. Öpüşmek aynı zamanda kendimizi savunmasız hissetmemize neden olabilir ve gözlerinizi kapatmak, kendinizi daha rahat hale getirmenin bir yoludur.

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