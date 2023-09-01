İnsanlığın neredeyse yok olduğu an ortaya çıktı. Dünyada sadece 1200 kişi kalmıştı

930.000 yıl önce insan ırkı yok olmanın eşiğindeydi. Atalarımız gezegene yayılmaya başlamıştı. Dik yürüyorlardı ve basit taş aletler kullanıyorlardı. Birkaç bin yıl önce sayıları 100.000 civarındaydı; günümüzle karşılaştırıldığında çok fazla olmasa da düşmanca bir dünyada varlığını sürdürmeye yetiyordu.

Ancak kimsenin anlamadığı bir şey oldu ve nüfus 1.200 kişiye düştü. Tüm nüfusun yaklaşık %98'i bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra, 117.000 yıl boyunca, yani 1.170 yüzyıl boyunca, neredeyse bir apartmana sığabilecek kadar küçük olan bu nüfus, yok olmayı engelledi. Daha sonra, nüfus yavaş yavaş toparlanarak yaklaşık 30.000 bireye ulaştı.

BASKI GENETİK DEĞİŞİKLİĞE SEBEP OLDU

Yapılan genetik analizlerde bu durumun Paleolitik Dönemde yaşandığı ortaya çıktı. Analizde, geride kalanlar üzerindeki baskının az sayıda insana genetik değişiklik yaşattığı ve iki kromozomun, genomumuza çok benzeyen bir kromozomla birleşmesi gibi değişikliklere yol açtığı açıklandı.

Bu durumun aynı zamanda yeni bir türün, belki de soyu tükenmiş Neandertallerin, Denisovalılar ve Homo Sapiens'in ortak atası olarak ortaya çıkmasını da tetiklediği üzerinde duruluyor. Bu sayede, ikinci insan türünün diğerlerinden daha uzun yaşadığı, belki de diğer türün yok olmasına katkıda bulunmuş olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan bu genetik analize göre, günümüzde yaşayan 8 milyar insanın da böylece hayatta kalan bu 1.200 kişiden geldiği kabul edildi.