"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler

Balıkesir'de motosiklet sürücü duvara çarptı. Korkunç kazada motosiklet yanarken sürücü öldü, arkasında oturan arkadaşı ağır yaralandı. Kazayı gören 2 otomobil kazaya duyarsız kalarak yoluna devam etmesi "İnsanlık ölmüş" dedirtti.

Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde 27 yaşındaki Umut Aşkınoğlu'nun motosikletinin kontrolünü kaybederek bir işyerinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev aldı. Aşkınoğlu, olay yerinde yanarak hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.K. ağır yaralandı.

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Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, iki araç sürücüsünün kazaya duyarsız kalması ve yardım etmemesi büyük tepki topladı. Ancak çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve evinden koşarak gelen bir mahalle sakini; olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.'yı alevlerin arasından kurtarmayı başardı.

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Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu ise Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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