İnsanlık tarihi kadar eski şifalı bir bitki

Sütleğen Otu nelere iyi gelir?





Halk arasında sütlüce otu olarak da biliniyor. İçeriğinde zehir barındırıyor fakat yeterli miktarda kullanıldığında yararları da bulunuyor. İşte Sütleğen otunun az bilinen yararları...

İsmi ilginç şifalı bir bitki. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Dezenfektan özelliği bulunuyor. Cilt yaralarının iyileştirilmesinde göreve giriyor. Özellikle Sedef hastalığı için de etkili. İnsanlık tarihi kadar eski bir bitki.

Sütleğen otunun kullanıır çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zira, zehirli. İşin uzmanına ya da doktara sorularak kullanılması şart. Zehirli öz suyu nedeni ile bilinçsizce kullanılması çok sakıncalı...



Sütleğengiller familyasından geliyor. Euphorbia, Latince adı...

Yaprakları yeşil, çiçekleri sarı. 2000’in üzerinde türü bulunuyor, Avrupa, Afrika ve Asya’da görülüyor. Ülkemizde ise ise 100 kadar çeşidi bulunuyor. Mayıs ve eylül ayları arasında çiçekleniyor. Genellikle ormanlık alanlarda, kayalık yamaçlarda ve çorak topraklarda görülüyor.

İŞTE SÜTLEĞEN OTUNUN YARARLARI

Müshil ilacı kadar etkili. Kabızlığı gideriyor.

Hemoroide iyi geliyor.

Ağrı kesici etkiye sahip.

Diş ağrısına iyi geliyor.



Bağırsak kurtlarını döküyor.

Cildi yeniliyor.

Cilt yaralarını iyileştiriyor.

Nasır ve siğilleri iyileştiriyor.

Ayak ve el mantarlarını iyileştiriyor.

Sıtma ve sarılık tedavisindeki kullanımı ise çok eski yıllara dayanıyor.

Kesinlikle ama kesinlikle doktora danışmadan kullanılmaması gerekiyor.