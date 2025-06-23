İnsanlık tarihi tamamen değişecek! Yeni kan grubu ortaya çıktı

Tıp dünyasında insanlık tarihine geçecek bir gelişme yaşandı. Fransa Kan Transfüzyon Ajansı (EFS), dünyada sadece bir insanda görülen yeni bir kan grubunun keşfedildiğini açıkladı.

Bu yeni kan grubu, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından da resmen onaylanarak dünyanın 48. kan grubu olarak kullanıma geçti.

KAN TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Fransa'da yaşayan 54 yaşındaki bir kadının geçirdiği cerrahi işlem öncesi gerçekleştirilen rutin kan testlerinde, ilk kez 2011 senesinde “alışılmadık” bir antikor yapısı belirlendi.

Fakat dönemin teknik yetersizlikleri sebebiyle araştırmalar durdu. Gelişmiş genetik analiz yöntemlerinin devreye girmesiyle beraber, 2019 senesinde bilim insanları bu nadir durumun altında yatan genetik mutasyonu ortaya çıkarabildi.

BU KAN GRUBU SADECE BİR KİŞİDE

Keşfedilen bu eşsiz kan grubu, hastanın doğum yeri olan Guadeloupe adasından esinlenerek “Gwade Negatif” olarak isimlendirildi.

Araştırma ekibinden tıbbi biyolog Thierry Peirar, söz konusu kadının şu an dünyada bu kan grubuna sahip olduğu bilinen tek kişi olduğunu ifade ederek, "Dünyada kendisiyle tam uyumlu başka kimse yok" ifadelerini kullandı.Kadının bu nadir kan grubunu, taşıyıcı olan her iki ebeveyninden aldığı mutasyona uğramış bir gen aracılığıyla taşıdığı belirlendi.

Uzmanlar, kan grubu tayininde yaşanan bu tür keşiflerin, özellikle nadir gruplara sahip bireyler için tedavi sürecinde hayati önem taşıdığını vurguluyor. EFS tarafından yapılan açıklamada, "Yeni kan gruplarının keşfi, nadir gruplara sahip hastaların daha güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilmesini mümkün kılıyor," ifadelerine yer verildi.

BAŞKA BİREYLERDE DE ZAMANLA TESPİT EDİLEBİLİR

ABO sisteminin 20. yüzyıl başında keşfedilmesinin ardından, kan grupları üzerindeki çalışmalar devam etmiş olsa da, son yıllarda modern genetik teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yeni grupların keşfi hız kazandı. Peirar ve ekibi, “Gwade Negatif” grubuna sahip başka bireylerin de zamanla tespit edilebileceğini belirtiyor.