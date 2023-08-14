İnsanlıktan çıkmış uzaylı olma yolunda

Fransa'da yaşayan ve sosyal medyada 1 milyon 400 bin takipçisi olan 35 yaşındaki Anthony Loffredo, uzaylıya benzemek için geçirdiği onlarca ameliyattan sonra artık restoranda yemek yiyemediğini ve insanların kendisinden korktuğunu söyledi.

İnsanlıktan çıkmış uzaylı olma yolunda

Yanlış bedende doğduğunu iddia eden Loffredo, vücudunun tamamına (gözlerinin içi dahil) dövme yaptırdı. Burnu ve kulakları dahil olmak üzere uzuvlarının bazılarını kestirdi.

Ocak ayında ortaya çıkan bir fotoğrafta aktör Bradley Cooper'a benzetilen Loffredo, sosyal medya hesaplarını 'Black Alien Project' olarak adlandırdı ve işlemlere devam ediyor. Amacı, özüne dönerek uzaylı gibi görünmek...

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Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Fransız Loffredo, bazı işlemleri ülkesinde yasak olduğu için İspanya'ya gidip estetik operasyonlar geçirdi.

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DERİSİNİ TAMAMEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Instagram'da yaptığı canlı yayınla değişiminin hikayesini anlatan Anthony Loffredo, üst dudağını aldırdıktan sonra bir süre konuşmakta çok zorlandığını da itiraf etti.

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Tamamen derisini çıkartmayı ve yerine metal koymayı hayal ettiğini söyleyen Loffredo, başta takipçileri olmak üzere sosyal medyada büyük merak uyandırıyor.

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