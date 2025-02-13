İnsansı robot üreticisi Apptronik'e dev yatırım

Kaynak: Haber Merkezi
İnsansı robot üreticisi Apptronik'e dev yatırım

Apptronik, insansı robotların üretim ve kullanımında çığır açacak 350 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin Apollo adlı robotunun üretimini artırmayı ve farklı sektörlerde kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

Austin, Teksas merkezli Apptronik firması insansı robotların üretiminde önemli bir adım atarak, B Capital ve Capital Factory liderliğinde, Alphabet'in Google'ının da katılımıyla 350 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım, şirketin yapay zeka destekli insansı robotlarının üretimini ölçeklendirmeyi amaçlıyor. Apptronik'in CEO'su ve kurucu ortağı Jeff Cardenas, "Bu yatırım, Apollo'nun yeteneklerini genişleterek yaşlı bakımı ve sağlık hizmetleri gibi farklı sektörlere taşımamıza olanak tanıyacak" dedi.

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Apollo, insan benzeri yapısıyla depolarda ve üretim tesislerinde paket taşıma gibi görevleri üstlenmek üzere tasarlandı. Apptronik, Apollo'yu başlangıçta lojistik sektöründe kullanmayı planlasa da, uzun vadede inşaat, petrol ve gaz, elektronik üretimi, perakende, ev teslimatı ve yaşlı bakımı gibi birçok alanda da kullanmayı hedefliyor.

Apptronik, Apollo'nun geliştirilmesinde NASA'nın Valkyrie robotu dahil olmak üzere daha önceki 10'dan fazla robotun inşasından elde ettiği deneyim ve uzmanlıktan yararlandı. Şirket, Apollo'yu dostça etkileşim, seri üretilebilirlik, yüksek performans ve güvenlik göz önünde bulundurarak tasarladı.

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Apptronik, Apollo'nun yeteneklerini genişleterek yaşlı bakımı ve sağlık hizmetleri gibi farklı sektörlere taşımayı planlıyor. Şirket, Google DeepMind ile iş birliği yaparak robotun davranış modellerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Mercedes-Benz ve GXO Logistics ile ticari anlaşmalar yaparak Apollo'nun endüstriyel uygulamalarını genişletmeyi planlıyor.

Apptronik, Apollo'nun üretimini artırmak ve farklı sektörlerde kullanımını genişletmek için aldığı 350 milyon dolarlık yatırımı kullanmayı planlıyor. Şirket, Apollo'nun yeteneklerini genişleterek yaşlı bakımı ve sağlık hizmetleri gibi farklı sektörlere taşımayı hedefliyor. Ayrıca, Google DeepMind ile iş birliği yaparak robotun davranış modellerini geliştirmeyi planlıyor. Apptronik, Apollo'nun endüstriyel uygulamalarını genişletmek için Mercedes-Benz ve GXO Logistics ile ticari anlaşmalar yapmayı planlıyor.

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