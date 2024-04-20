İnsansız robot cankurtaran 2 kişiyi kurtardı

Antalya'da saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Bedirhan Kiril adlı genç buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi. İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"BU TÜR HAVALARDA DENİZE GİRMEYİN"'

Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor" dedi.