Instagram formatını değiştirdi! Kullanıcılar şaşkınlık içinde

Facebook'un da sahibi olan Meta platformunun en büyük sosyal medya uygulamalarından Instagram, gönderi boyutlarında değişiklik yaptı. Instagram artık kare tasarımdan vazgeçerek dikdörtgene geçiş yaptı. Karar Instagrama yüklenen içeriklerin çok oranda dikey formatta olması nedeniyle alındı.

Instagram'ın, yeni tasarımı gören kullanıcılar ise şaşkınlığa uğradı.

Bu konuda daha önce bir açıklamalar yapan yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri,, “Bugün Instagram’a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğu dikey formatta. Bunları kare olarak kırpmak oldukça acımasız” demişti. Bu arada platform için bugün Reels için de bir adım attı duyuruldu. Adam Mosseri bu yenilik için şunları yazdı: “Artık Reels sekmesinin sağ üst köşesinde arkadaşlarınızın beğendiği Reels’lerden oluşan özel bir akış göreceksiniz.” dedi.