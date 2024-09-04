Instagram hikayelere yepyeni özellik. Hikayelere yorum!

Zuckerberg’in sahip olduğu Meta’nın en popüler uygulaması su götürmez bir gerçeklikle Instagram olduğu herkes tarafından genel kabul görmüş bir gerçektir. Bu uygulama ile dünyanın her tarafından her ırk ve milletten insanlar ile iletişim kurulabiliyor günlük yaşamlarını nasıl idame ettirdikleri takip edilebiliyor.

Son yıllarda ise bu platform adeta boyut atlayarak fenomenlerin ana gelir kaynağı olmuş, insanlar gerek ek gelir gerekse de yaşamlarını idame ettirmek için bu platformdan çıkmaz hale geldi.

Şimdi ise uygulama geliştiricileri insanlar arasındaki etkileşimi artırmak için yeni bir adım attı. Bundan sonra tıpkı gönderilere yorum yapılabildiği gibi artık 24 saatlik hikayelere de yorum yapılabilecek.

Ancak kullanıcılar istedikleri zaman hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabilecekler. Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.