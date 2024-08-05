Instagram ile görüşmenin online olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de Instagram'a erişim yasağı sürüyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri BTK'nın bugün saat 13.00'te görüşeceğini açıklamıştı. Ancak görüşmenin online yapıldığı ileri sürüldü.

Habertürk canlı yayınında geçen bilgilerde görüşmenin yüz yüze olmaması dikkat çekti. Saat 13 civarında başlayan bu görüşme şu anda devam ediyor ve sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bakanı Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

META'DAN AÇIKLAMA

Meta “Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirmişti. Üç gün süren sessizliğin ardından, sosyal medya devinden henüz bir açıklama yapılmamıştı.

Bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkilileri arasında bir görüşme yapılacağı duyurulmuştu.