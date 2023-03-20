Instagram kurucusundan şok itiraf

Instagram, yıllar içinde büyük ölçüde bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmaktan çıktı.

Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom, uzun süredir teknoloji gazeteciliği yapan Kara Swisher ile yeni bir podcast röportajında konuştu.

Yayında konuşan Systrom, konuşmasının son bölümünde, "Bence Instagram'ı Instagram yapan ruhu kaybettik," derken, Meta'nın uygulamayı ticarileştirmek için giderek daha agresif bir şekilde ilerlemesinin, artık arkadaşlarının ve ailesinin ne paylaştığını takip etmek için o kadar yararlı olmadığını düşünmesine yol açtığını da sözlerine ekledi: "Sanırım Instagram'daki en büyük pişmanlığım, çok fazla ticarileşmesi." dedi.

"BU BİZİM BAŞLATTIĞIMIZ INSTAGRAM DEĞİL"

Konuşmasında samimi açıklamalarda bulunan Systrom ayrıca şu anda kullanmış olduğumuz Instagram için, "bu bizim başlattığım Instagram değil" ifadelerini de kullanarak, uygulamanın ilk açıldığından itibaren başkalaşım geçirdiğinin de altını çizdi.