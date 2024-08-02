Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı süren Alanya-Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çalışmalarını tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesi hakkında konuştu.

"GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, bazı sosyal medya platformlarının uygulanmasını istedikleri kurallara uymadığını, sosyal medya platformlarıyla problem yaşadıklarını, en son tüm uyarılarına rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dedikleri bir çerçeve olduğunu, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için erişim engeli getirdiklerini söyledi.

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Uraloğlu, “Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Diğer sosyal medya platformlarıyla ilgili de bir planlama olup olmadığına ilişkin konuşan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor” ifadelerini kullandı.

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"HERKESİN KURALLARA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Erişim engeliyle ilgili Instagram tarafından herhangi bir karşılık gelip gelmediği hakkında konuşan Uraloğlu, İletişim halinde olduklarını, Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle birlikte yetkililerin görüşme halinde olduğunu, net bir şekilde hassasiyetlerinin belli olduğunu, oradaki eksiklikler giderildiği an, 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacaklarını ifade etti.

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