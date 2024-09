Instagram paylaşımları hayatını değiştirdi: Önce manken sonra patron oldu

Natasha Oakley, 22 yaşında Instagram'da bikini fotoğrafları paylaşarak başladığı serüveninde, bugün 47 milyon sterlin değerindeki bir iş imparatorluğuna sahip. İlk başta bir hobi olarak başladığı bu süreçte, Monday Swimwear markasını kurdu ve sosyal medyanın ilk influencer’larından biri oldu. Oakley, kendi deneyimlerini paylaşırken, başarıya giden yolda sürekli çalışmanın, tutarlılığın ve küçük hedeflerle başlamanın önemini vurguluyor. Şimdi, 40 kişilik ekibiyle, markasını daha da büyütmeye odaklanıyor. "Başarıya giden yol, küçük adımlarla başlar" diyor.

Natasha Oakley, 2012 yılında küçük bir hobisinin 47 milyon sterlinlik bir iş imparatorluğuna dönüşeceğinden habersizdi. Henüz 22 yaşındayken, yakın arkadaşı Devin Brugman ile Instagram'da bikini fotoğrafları paylaşmaya başlamıştı. Her ikisi de bu paylaşımın büyük bir başarıya ulaşacağını pek düşünmemişti.

Natasha, Grace Beverly’nin sunduğu “Çalışmak mı Zor, Yoksa Zor Çalışmak mı?” isimli podcast programında, ebeveynlerinin sıfırdan iş kurma çabalarına tanık olduktan sonra kendisinin de bir "patron" olma arzusuna kapıldığını anlattı.

Bugün Natasha tam anlamıyla “patron” olmuş durumda. 2012’de açtığı Instagram hesabı bugün 450 binden fazla takipçiye sahip. Kişisel hesabı ise 3.6 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

Avustralyalı fenomenin girişimleri Instagram faaliyetleriyle sınırlı değil: Monday Swimwear adında bir bikini markası kurdu, ayrıca çevrimiçi bir pilates platformu olan The Pilates Class’ı hayata geçirdi ve büyüyen bir yatırım portföyüne sahip. 2021 yılında Avustralya Finansal İncelemesi’nin Genç Zenginler Listesi'nde yer alması hiç de bu cihetten bakıldığında hiç de şaşırtıcı değil.

INSTAGRAM’DA BAŞLAYAN SERÜVEN

Natasha, Instagram hesabından paylaşım yapmaya nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor: "Yaşam tarzlarımızı paylaşıyorduk. Malibu'daydık, Meksika’ya bir seyahat yaptık ve o dönemde herkes sadece kahve fincanı gibi basit şeyler paylaşıyordu. Biz ise bikini paylaşmaya başladık. O dönemlerde kimse bikini fotoğrafları paylaşmadığı için hesabımız hızla popülerleşti.

Genç kadın “Her şey bir gecede oldu" diyor. Instagram hesabı hızla dünyanın en büyük bikini tanıtım platformu haline geldi ve insanlar bikini markalarının bu hesapta yer alması için çaba sarf etmeye başladı.

Natasha’nın Instagram’daki başarısı, sosyal medya fenomenliğinin ilk ortaya çıkmaya başladığı dönemle aynı zamana denk geldiği için şanslıydı ve bu sayede baştan itibaren bolca para kazandı.

Girişimci kadın en başta paylaşım başına 100 sterlin alıyordu. Markalar ve tasarımcılar, bikini ürünlerini hesapta gösterebilmek için sıraya girmeye başladılar ve genç kadının kaşesi de böylece arttı. İşler o kadar iyi gitmeye başladı ki Natasha tam zamanlı olarak bikini fotoğrafları çekmeye odaklanmaya karar verdi.

Sahilde fotoğraf çekmenin eğlenceli bir yaşam tarzı olduğunu belirten Natasha, aynı zamanda çoğu gün sabahın ilk saatlerine kadar bloglarını güncellemek için çalışıyordu. O zamanlar hakkında konuşan Natasha "Bu bizim için çok eğlenceliydi, çok tutkuluyduk ve tüm bunların böylesine büyük bir başarıya dönüşmesi büyük bir bonus oldu" diyor.

Bu süreçte Natasha ve arkadaşı Devin, piyasada her bedene uygun bikini seçeneklerinin olmadığını fark etti ve kendi bikini markalarını kurmaya karar verdiler. Monday Swimwear adlı işte bu farkındalık sonucunda ortaya çıktı.

İSTEDİĞİN YOKSA İCAT ET!

Monday Swimwear markasının doğuşu hakkında da konuşan Natasha "Monday Swimwear’ı yaratırken, her kadının yaşadığı, negatif bir deneyim olan bikini giyme deneyimini değiştirmek istedik. Kadınlar bikini giydiklerinde rahatsız hissediyor ve kendilerini iyi hissetmiyordu. Biz bu deneyimi değiştirmek istedik. İlk bikini koleksiyonunu yaratmak biraz zaman aldı. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorduk. Marka ilk kurulduğunda bazı hatalar da yapıldı. Üretimle ilgili bir sorun, markanın altı ay boyunca siyah bikini ürünü olmamasına neden oldu. Ancak bunların hepsinden güçlü çıkan biz olduk” diyor.

Natasha için her sorun bir öğrenme fırsatı. Şu anda 40 kişilik bir ekibin başında ve markanın her aşamasında aktif olarak yer alıyor. Pazarlama ve halkla ilişkilerden, finans ve tasarıma kadar her konuda markanın net bir vizyonu var. Şimdi, markanın onuncu yılını geride bırakırken, büyüme konusunda daha büyük hedeflere odaklanmaya hazır olduğunu hissediyor.

Elle dergisine konuşan Natasha, girişimcilik hayali kuranlara ise şöyle sesleniyor:

"Tutarlı kalın, odaklanın ve küçük hedeflerle başlayarak ilerleyin."