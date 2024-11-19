Instagram 'sıfırlama' özelliği getirdi

Instagram, kullanıcıların içerik önerilerini sıfırlayarak, ilgi alanlarına daha uygun bir deneyim yaşamasını amaçlıyor. Özellikle gençlerin, yanlış içeriklere maruz kalma riskini azaltmak için bu araç oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Gençler, yanlışlıkla takip ettikleri hesaplardan kaynaklanan istenmeyen önerilerle sıkça karşılaşabiliyor. Yeni “sıfırla” aracı, bu tür hesapları incelemeyi ve gerekirse takipten çıkmayı kolaylaştıracak.

Araç, “içerik tercihleri” menüsünden erişilebilecek ve üç tıklama ile Explore, Reels ve Ana Sayfa önerileri sıfırlanabilecek. Kullanıcılar, süreç boyunca öneri algoritmasını etkileyen takip ettikleri hesapları gözden geçirip istemedikleri içeriklerle bağlantılarını kesebilecek.

TÜM KULLANICILAR İÇİN GEÇERLİ

Bu özellik yalnızca gençlere değil, her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. İlgi çekmeyen ya da uyumsuz öneriler herkesin yaşadığı bir sorun olabiliyor. Instagram daha önce, gönderileri “ilgileniyorum” veya “ilgilenmiyorum” şeklinde işaretleme ve belirli kelimeleri içeren içerikleri gizleme gibi seçenekler sunmuştu.

GÜVENLİK VE İYİ HALİ ÖN PLANA ALAN YENİLİKLER

Meta, özellikle genç kullanıcılar için son dönemde çeşitli güvenlik ve iyi hal odaklı yenilikler sundu. Eylül ayında, 16 yaş altı kullanıcılar için “Genç Hesaplar” özelliği devreye alındı. Ekim ayında ise gençleri hedef alan finansal şantajla mücadeleye yönelik araçlar tanıtıldı.

Meta, aynı zamanda, sosyal medya platformlarının çocuk ve genç kullanıcılar üzerindeki etkileriyle ilgili açılan bir davada sanık konumunda. Davada, şirketlerin algoritmalar aracılığıyla genç kullanıcıları sürekli içerik tüketimine teşvik ettiği iddia ediliyor. Meta ise bu iddiaları reddediyor.

Yeni sıfırlama aracı, kullanıcıların platform üzerindeki deneyimlerini kontrol etmelerine yardımcı olarak daha güvenli ve keyifli bir Instagram ortamı yaratmayı hedefliyor.