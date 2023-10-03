Instagram ve Facebook'un ücret planı ortaya çıktı. Yeni sistem geliyor

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Meta Platforms (META.O), sahibi olduğu Instagram ve Facebook için yepyeni ücretli bir abonelik sistemini hayata geçirecek.

Habere göre Meta, düzenleyici kurumlara önümüzdeki aylarda Avrupa'daki kullanıcılar için reklamsız abonelik (SNA) planını kullanıma sunmayı umduğunu iletti.

YAKLAŞIK 10 EURO ÖDEME

Plana göre kullanıcılar kişiselleştirilmiş reklamlarla Instagram ve Facebook'a ücretsiz erişmeye devam edecek veya hizmetlerin reklamsız sürümleri için ödeme yapacak. Raporda, plan kapsamında Meta'nın düzenleyicilere, masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacağını söylediği ifade edildi.

KOMİSYONLAR DA HESABA KATILACAK

Mobil cihazlarda fiyatın ayda yaklaşık 13 Euro'ya kadar çıkacağı uygulamada Meta, Apple ve Google'ın uygulama mağazaları tarafından uygulama içi ödemelerden alınan komisyonları da hesaba katacak.