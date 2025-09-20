Instagram ve TikTok'tan satıyorlar! Uzmanlar ölümcül tehdite karşı uyardı

Son dönemlerde Instagram ve TikTok gibi platformlarda "sarı serum" adı altında damar içi vitamin ve mineral kokteyllerinin satışı arttı. Bu karışımlar, özellikle yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sistemini güçlendirme vaadiyle pazarlanıyordu. Ancak, bu uygulamaları gerçekleştiren kişilerin çoğu sağlık çalışanı dahi değildi ve uygulamalar hijyenik olmayan ortamlarda yapılıyordu. Bu durum, enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riskini artırıyordu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Emily Carter, bu akımı "ciddi bir halk sağlığı tehdidi" olarak niteledi.

"Damar yoluyla bir madde verilmesi, en basitinden bir enfeksiyon riskini beraberinde getirir. Aseptik koşulların sağlanamadığı ortamlarda bu risk katlanarak artar" diyen Carter, bu tür uygulamaların profesyonel bir hekim kontrolü altında, uygun koşullarda ve sadece tıbbi gereklilik halinde yapılması gerektiğini vurguladı.

YANLIŞ UYGULAMA ÖLÜMCÜL OLABİLİR

"Sarı serum" adı altında sunulan karışımların içeriği belirsizdir. Çoğunlukla C vitamini, B vitaminleri ve çinko gibi maddeler içerdiği iddia edilse de, bu bileşenlerin dozajları ve kalitesi bilinmiyordu. Bu durum, özellikle yüksek dozda vitamin alımının organlarda toksisiteye yol açabileceği gerçeğiyle birleştiğinde, tehlikenin boyutunu ortaya koyuyordu.

Londra Üniversitesi Akademisi'nden farmakoloji profesörü Dr. Marcus Klein, damar içi uygulamaların yalnızca hekim onayıyla ve denetiminde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Klein, "Uygun olmayan dozda veya yanlış bir damara yapılan enjeksiyonlar, kalp durması, damar tıkanıklığı veya anaflaktik şok gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu uygulamalar, bir estetik prosedür değil, ciddi bir tıbbi müdahaledir" diye konuştu.

UZMANLARDAN NET UYARI: HASTANE DIŞINDA UYGULAMA YAPILMAMALI

Sağlık otoriteleri, bu tür uygulamaların kesinlikle hastane veya klinik ortamı dışında yapılmaması konusunda halkı uyardı.

Yasadışı olarak "sarı serum" uygulayan kişilerin cezai sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Dr. Emily Carter, son söz olarak "Hastalıkların tedavisi veya yorgunluğun giderilmesi için bilimsel yöntemlere ve doktorlara güvenin. Sosyal medyada görülen ve bilimsel dayanağı olmayan uygulamalar, sağlığınız için geri dönülmez sonuçlar doğurabilir" dedi.