Instagram ve X'de ikinci bant daralması!

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Instagram ve X'de ikinci bant daralması!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90'ı aşkın kişi hakkında yürütülen soruşturma nedeni ile Türkiye'de kritik günler yaşanırken sosyal medya yine sekteye uğradı.

Çarşamba günkü operasyonlarla başlayan erişim kısıtlaması büyük tepki alırken Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu hakkında karar beklenirken sosyal medya kullanıcıları Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlara zaman zaman giriş yapamadı. Kullanıcılar hesaplarına girebilse de yeni gönderileri göremeyerek paylaşımlara gecikmeli olarak ulaştı.

Gözlerin Çağlayan Adliyesi'ne çevrilmiş, Ekrem İmamoğlu tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği saatlerde sosyal medyada erişim zorluğu yaşandı.

INSTAGRAM VE TWİTTER'DA ERİŞİM YAVAŞLAMASI

İkinci kez bant daralmasının devreye girdiği belirtilirken özellikle X'teki kullanıcılarından sosyal medyaya platformlarına girmekte zorluk yaşadıklarını ifade etti.

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