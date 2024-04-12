Instagram’a hikaye atmak isterken öldürüldü

İstanbul Fatih’te Özbekistanlı Sardor Gabborov, geçen salı günü iftardan sonra evde bulunan silah ile video çekip Instagram hesabından hikaye paylaşmak istedi.

Gabborov tabancanın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı. Masada bulunan silahı alan ev arkadaşı Özbekistanlı Ubaydullo Rakhmatılloev (23), tabancanın tetiğine basınca Gabbarov başından vurularak hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Kanlar içinde yerde yatan Sardor Gabbarov’un öldüğü belirlendi.

Polis, Ubaydullo Rakhmatılloev’u gözaltına aldı.

“KALDIĞIMIZ ODADA İFTAR YAPTIK”

Ayşegül Usta’nın haberine göre Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde, “Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikâye atacağını söyledi.

“TABANCAYI BOŞ SANDIM TETİĞE BASTIM”

Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur” şeklinde konuştu.

Rakhmatılloev savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Avukatı Oktay Süleyman Öztürk, “Silahın tetiği kazara düşmüştür. Kasıt unsuru yoktur” diye konuştu.

Rakhmatılloev, nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.