Instagram’da fuhuşa teşvik! Eski sevgilinin intikamı fenomen ismi yaktı

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimler sanal bahis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bu kez fenomenlerin adı fuhuş operasyonuna karıştı. İstanbul Ataşehir'deki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve salon dışına fuhuş amaçlı kadın yönlendirildiği üzerine ihbar yapıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarları değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu teknik takip ve telefon dinlemeleriyle suç yönteminin tespit edilmesi, mağdurların kurtarılması amacıyla titizlikle yürüttüğü bir soruşturma başlattı.

SALONU İŞLETEN FENOMEN İSİM ÇIKTI

Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı.

KİŞİSEL HESABINDAN MÜŞTERİ AYARLAMIŞ

Youtuber Balin'in fenomen sevgilisi Ayaz'ın, kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait @nehirayazofficial isimli instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği ve "Bana kimse bir şey yapamaz" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

İHBARI FENOMENİN ESKİ SEVGİLİSİ YAPMIŞ

Nehir Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu belirtti.

KUZENİ VE ENİŞTESİ DE PAY ALIYOR

Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini söyleyen fenomen kadın, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını belirtti.

Bir süre sonra ayrıldıklarını eski sevgilisinin İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini, anlatan Ayaz, durumu polise ihbar etmiş.

Dosya kapsamında ifadesi alınan tanıklar da fuhuş olayını doğrularken savcılık tüm şüphelilerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

"MASAJ SERTİFİKAM VARDI SALON AÇTIM"

Youtuber Balin ise sosyal medyada içerik üreticiliği yaptığı dönemde Nehir Ayaz ile tanışıp klip çekimlerini yaptığını belirterek, "Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

FUHUŞU İNKAR ETTİLER

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise 4 arkadaş ortak olarak salonu açtıklarını belirterek, "Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık 3 ay süren teknik takip ve iletişim tespitinin ardından aralarında şüphelilerin birlikte hareket ettiğini belirtti. 6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.