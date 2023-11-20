Instagram’da hikaye süresi uzuyor. 24 saat sonra yok oluyordu

Instagram, ayrıca uygulamaya çok sayıda üretken yapay zeka özelliği geliyor. Üzerinde çalışılan bir diğer geliştirmede yakında çıkacak olan Galaxy S24 serisinin kilit ekranına doğrudan kamera erişimi getirmek.

24 SAAT SONRA YOK OLUYORDU

Instagram’a gelen bir başka yenilik ise hikaye süresiyle ilgili. Şu an için paylaşılan hikayelerin süresi 24 saat ve bu süre dolduğunda hikayeler otomatik olarak yok oluyor. Yeni ‘Haftam’ özelliği ise bu süreyi 7 güne çıkarıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri hikayeyi kaldırabilir ya da sadece Benim Haftam’a sessizce bir hikaye ekleyerek 7 gün kalmasını sağlayabilir.

Test aşamasında olan özellik henüz genel kullanıma açık değil ve geniş kitlelere ne zaman ulaşacağı da açıklanmadı.

Bu özellik, bir etkinlik ya da farklı bir şey için tüm hafta boyunca sürecek bir hatırlatma görevi görmek de dahil olmak üzere pek çok nedenle kullanılabilir.

Bu aynı zamanda çok seyahat eden ve hayatlarını platformda belgelemeyi tercih eden insanlar için de kullanışlı bir özellik olacak gibi görünüyor.