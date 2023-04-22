Instagram’da yorum kısmına bomba özellik

Her gün bünyesine yeni özellikler eklemeye devam eden Instagram yorumlar bölümüne anket özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram’da yorum kısmına bomba özellik

Editör: Ayşe Memiş

Dev sosyal medya uygulaması Instagram’a yeni özellik geliyor.

Teknolojiden bilgileri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Instagram’a yeni özellik geleceğini duyurdu.

Paluzzi’nin paylaşımına göre, artık yorumlar kısmına da anket eklenebilecek.

Böylece yapılan paylaşımla ilgili anket yapılarak oylamaya sunulabilecek.

Paluzzi paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Instagram yorum kısmına anket ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

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YENİLİK ÜSTÜNE YENİLİK

Öte yandan Paluzzi Instagram’ın bir kullanıcının biyografisini yanıtlama özelliği üzerinde çalıştığını söylemişti. Devamında Paluzzi doğum gününü kutlamanın yeni bir yolu üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

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