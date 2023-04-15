Instagram’dan içerik oluşturmaya güncelleme. İşte gelen özellikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagram içerik oluşturucuları için Reels sekmesine özel bazı yenilikleri kullanıma sundu.

Reels'te nelerin trend olduğunu öğrenmek artık daha kolay olacak. İçerik oluşturucularının yeni içerik fikirleri keşfetmeleri ve en son trendlere ulaşması için Reels'de en çok trend olan şarkıları ve hashtag'leri gösteren yeni bir sekme kullanıma sunuldu.

Seslerin kaç kez kullanıldığını görebilir, kullanmak için dokunabilir veya kendiniz ses kaydedebilirsiniz. Ayrıca Reels'larınızdaki ögeleri daha doğru zamanlamanızı sağlayan yeni güncelleme ile video klipleri, sesleri, çıkartmaları ve metni birleşik bir düzenleme ekranından kontrol edebilirsiniz.

Yayınlanan güncelleme ile içeriklerin nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlaşılması için Reels analizlerini iyileştiren Instagram, toplam izlenme süresi ve ortalama izlenme süresi olmak üzere iki yeni ölçüm sekmesi eklemekte.