Instagram’dan Reels ile ilgili yeni adım

Sanal gerçeklik gözlüğü Quest’e Instagram’daki Reels özelliği geliyor.

Instagram’dan Reels ile ilgili yeni adım

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Instagram’ın sahibi olan Meta, Reels özelliğini sanal gerçeklik gözlüğü Quest’e getiriyor.

Meta Quest, internette gezinmek, film izlemek, oyunlar ve daha fazlasının yapılabildiği bir sanal alem sunuyor. Reels özelliğinin eklenmesi ise içerik anlamda daha sosyal bir alet olmasını sağlayabilir. Görünüm olarak ise aşağıdaki GIF’e benzeri bir arayüz bizleri karşılayabilir.

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg güncellemeyi Meta'nın Instagram kanalında 13 saniyelik bir video ile duyurdu.

Videoda influencer Austin Sprinz'in Instagram hesabından dünyanın en derin havuzunu ziyaret ettiği bir Reels videosunda yer alıyor.

Test aşamasında olan bu özelliğin Meta’nın bir süre önce tanıttığı Quest 3 gözlüğünün çıkışına yetişmesi bekleniyor. Sonbahar döneminde çıkacak olan Quest 3, 499 dolardan başlayan fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.

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