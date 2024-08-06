Instagram'ın kapanmasına isyan etti: "Su içmek gibi bir ihtiyacım"

Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
Instagram'ın kapanmasına isyan etti: "Su içmek gibi bir ihtiyacım"

Sosyal medya platformu Instagram'ın erişime kapatılması kararı, genç bir kadın kullanıcının yayınladığı video ile gündeme geldi. Kullanıcı, video aracılığıyla aldığı bu karara karşı çıkarak, geniş çapta bir tepki dalgası oluşturdu.

Instagram kullanıcısı bir genç kadın sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Instagram'ın kapatılmasına tepki gösterdi. Instagram kullanıcısı, çektiği videoda, "Bana Instagram'ımı geri verin. Instagram'ı o kadar özlüyorum ki... Bakın benim neslim TikTok çocukları değil. Ben TikTok'u çok seviyorum ve çok kullanıyorum bu arada ama ben Instagram kullanmaya başladığımda yıl 2014'tü. 10 sene falan oldu. Bu benim artık yemek yemek, gibi su içmek gibi Türk kahvesi içmek gibi bir ihtiyacım. Bu benim motor becerim ben sürekli Instagram'a girip sayfayı yenileyip bir şey göremiyorum. Sürekli VPN ile uğraşmak zorunda kalıyorum Açın şu Instagram'ı" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Birkaç gün önce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye yönelik taziye mesajlarını engellemesine karşı çıkarak tepki gösterdi. Bu gelişmelerin ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, söz konusu sosyal medya platformuna erişimi kısıtlama kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Instagram'ın "Atatürk'e hakaret", "kumara ve uyuşturucuya teşvik" ve "çocuklara yönelik cinsel suistimal" gibi suçları içeren bir içerik politikasını sürdürmesi ve Türkiye'nin uyarılarına rağmen bu tür içeriklere müdahale etmemesi, erişim yasağının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Bakan Uraloğlu, platformun Türk yasalarına uygun hareket etmesi durumunda erişim engelinin kaldırılacağını belirtti.

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