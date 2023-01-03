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Uzmanı açıkladı. İnsülin direnci obezite riskini arttırıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ünal, insülin direnci olan kişilerin şişmanlamaya eğilimli kişiler olduğu uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:08
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İnsülin direnci obezite riskini arttırıyor

Uzmanı açıkladı. İnsülin direnci obezite riskini arttırıyor
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İHA’nın haberine göre; Türkiye’de obezite görülme oranı kadınlarda yüzde 40, erkeklerde ise yüzde 25 sınırına yaklaştığı bildirildi. Düzensiz beslenme, çalışma şartları gibi nedenler dışında obeziteye doğrudan etki eden bir diğer önemli faktörde insülin direnci olduğu vurgulandı.

Dünyada her yıl 3,4 milyon insan obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Göbek bölgesinde yağlanma ile başlayan daha sonra obeziteye kadar ilerleyen bu durumun en büyük nedenlerinden biri insülin direnci. Ancak doğru yaşam tarzı değişiklikleri ile obezite tedavi edilebiliyor.

İNSÜLİN DİRENCİ CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Ünal, “Dünyada yapılan pek çok çalışmada kilo alımı, artan insülin direnci ile kuvvetli bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Hazır gıdalar, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve hareket azlığı nedeniyle görülme sıklığı artan insülin direnci; kanser, obezite, tansiyon, diyabet, felç, karaciğer yağlanması gibi pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkarırken, kilo verememenin arkasında yatan önemli sağlık problemleri arasında yer alıyor” sözlerini kullandı.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİ NELERDİR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ünal insülin direnci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünal açıklamasında, “İnsülin direnci, bir grup hücrenin insülinin etkilerine karşı giderek daha dirençli hale gelmesidir. İnsülin direnci ile kilo alımı arasında kesin bir ilişki vardır. Hem insülin direnci hem de kilo alımı, tip 2 diyabet ve diğer birçok kronik hastalık için risk faktörleridir. Cilt renginin koyulaşması, hızlı ve aşırı kilo alma, kilo vermede sıkıntı, adet düzensizliği, aşırı tüylenme, enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma, yemeklerden sonra uyku basması, konsantrasyon ve algılama güçlüğü, soğuk terleme ve üşüme, vücut direncinde azalma, hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma, acıkıldığı zaman sinirlenme, ellerde titreme, baygınlık hissi, tatlı krizleri, sık sık görülen mantar enfeksiyonları genel belirtileri olarak sıralanabilir” ifadelerini kullandı.

İNSÜLİN DİRENCİNİ ÖNLEMEK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM TARZINI BENİMSEMEK GEREKİYOR

İnsülin direncine karşı sağlıklı beslenmek gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mustafa Ünal şunları belirtti:

“Yüksek glisemik endeksine sahip ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak gerekir. Bu noktada gün içerisinde yeteri kadar su tüketmek de çok önemlidir. Yüksek lif içeren gıdalar tüketilmelidir. Bunlar, kan şekeri artışını yavaşlatan, insülin duyarlılığında vücuda faydalı besinlerdir. Sık sık egzersiz yapmak yürümek veya koşmak yine vücudumuzun insülin direnci için gereklidir. Egzersiz, insülinin şekeri kan dolaşımından kas hücrelerine taşımasına yardımcı olur. Sadece birkaç gecelik uyku bozukluğu bile insülin direncine olumsuz katkıda bulunabilir. Yeterince dinlendirici bir uyku çekmeyi öncelik haline getirin”

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