Intel hisseleri yeni CEO ile arttı

Intel, yarı iletken endüstrisinin önde gelen isimlerinden Lip-Bu Tan'ı CEO olarak atadığını duyurdu. Bu atama, Intel'in eski CEO'su Pat Gelsinger'ın görevden alınmasından üç ay sonra gerçekleşti.

Tan, 2009'dan 2021'e kadar Cadence Design Systems'ın CEO'su olarak görev yaptı ve şirketin gelirini iki katına çıkararak kârlılığını artırdı.

Ayrıca, Walden Catalyst Ventures'ın kurucu yönetici ortağı ve Walden International'ın başkanlığı görevlerinde bulundu. Intel yönetim kurulu başkanı Frank D. Yeary, Tan'ın teknoloji endüstrisindeki uzmanlığı ve müşteri odaklı yaklaşımının şirket için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Tan, yaptığı açıklamada, Intel'in güçlü bir üretim kapasitesine ve geniş bir müşteri tabanına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, şirketin süreç teknolojisi yol haritasını yeniden inşa ettiğini ve geleceğe yönelik büyük fırsatlar gördüğünü ifade etti.

Bu atama, Intel'in yapay zeka çiplerine yatırım yapma ve sözleşmeli çip üreticisi olma stratejileriyle uyumlu bir dönemde gerçekleşti.

Tan'ın liderliği altında, Intel'in müşteri odaklı inovasyonu teşvik ederek pazar konumunu güçlendirmesi bekleniyor.